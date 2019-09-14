У Заворотнюк парализовало правую часть тела

У Заворотнюк парализовало правую часть тела
Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня".

Актрисе из сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали парез правой части тела на фоне злокачественной опухоли в головном мозге. Поражена ее правая рука.

Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи поставили Анастасии Заворотнюк очередной неутешительный диагноз: парез правой части тела на фоне рака головного мозга. Актриса продолжает находиться под наблюдением специалистов в реанимации.

Отмечается, что сейчас врачи рассматривают возможность хирургического вмешательства, хотя оно может быть опасно для ее жизни.

Ранее GazetaSPb сообщала, что нейрохирург объяснил, что если слухи СМИ верны, а рак головного мозга Заворотнюк сопровождается отеком, то это говорит о третьей или четвертой стадии онкологии. Врач добавил, что на этом этапе заболевания опухоль уже не вылечить до конца.

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