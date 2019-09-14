Врач рассказал о неутешительных прогнозах Заворотнюк

Нейрохирург Александр Тушев оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление в случае, если у актрисы действительно диагностирован рак головного мозга.

По словам врача, если данные СМИ верны, и Заворотнюк действительно поставлен диагноз «злокачественная опухоль» головного мозга, то она нуждается в химиотерапии и лучевой хирургии.

Тушев также рассказал «Вечерней Москве», что если рак головного мозга сопровождается отеком, то это говорит о третьей или четвертой стадии онкологии у человека. Нейрохирург добавил, что на этом этапе заболевания опухоль уже не вылечить до конца.

«Прогнозы неутешительные»,- заявляет врач, пояснив, что обычно пациент с таким диагнозом живет от восьми месяцев до года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Разин рассказал, что у Заворотнюк последняя степень рака мозга.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк последняя степень рака головного мозга. «Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за неё. Дай Бог, чтобы всё обошлось», — написал он в Instagram.