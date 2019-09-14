Разин рассказал, что у Заворотнюк последняя степень рака мозга

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк последняя степень рака головного мозга.

«Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за неё. Дай Бог, чтобы всё обошлось», — написал он в Instagram.

Разин добавил, что группа «Ласковый май» молится за актрису, и рассказал о совместной работе и выступлениях.

Откуда ему известны сведения о здоровье Анастасии Заворотнюк, продюсер не уточнил.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния. Она, якобы, была госпитализирована в одну из московских клиник.

Сообщения о болезни актрисы ранее опроверг её директор Стас Христов. Сама Заворотнюк комментировать слухи об онкологии не стала, но подтвердила, что сейчас не в состоянии участвовать в каких-либо мероприятиях.