Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Актриса Анастасия Заворотнюк проигнорировала вопрос о возможном онкологическом заболевании. Однако опровергать слухи она также не стала.

Артистка впервые пообщалась с журналистами после того, как в СМИ появились слухи о её проблемах со здоровьем. Заворотнюк ответила молчанием на вопрос о болезни, но подтвердила, что сейчас не в состоянии участвовать в каких-либо мероприятиях, сообщает «Комсомольская правда».

Издание отмечает, что голос актрисы по телефону звучал хрипло и болезненно.

Напомним, в августе в прессе появились слухи о том, что у актрисы обнаружили рак мозга. СМИ ссылались на то, что Заворотнюк перестала появляться на светских мероприятиях и отменила несколько выступлений. Поклонников артистки насторожило то, что она перестала публиковать фотографии в социальных сетях.

Слухи о болезни опроверг директор актрисы Стас Христов.