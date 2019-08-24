Директор Заворотнюк заверил, что актриса скоро расскажет о своем здоровье всю правду

Недавно СМИ распространили информацию о болезни звезды – якобы у нее рак, из-за которого она отменяет спектакли.

Новость прокомментировал директор актрисы Стас Христов. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Он заявил, что все данные о раке мозга не являются правдой. При этом представитель Заворотнюк сам не знает, с чем связана замена на спектакле «Все мужчины делают это». Христов заверил, что сейчас артистка ведет переговоры с одним из федеральных каналов – она хочет рассказать о своей болезни в рамках интервью. Оно должно выйти в сентябре, так что совсем скоро поклонники узнают всю правду.

Некоторые считают, что таким образом Заворотнюк пытается вернуть былую славу, но это лишь догадки.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли. Врачи отмечают, что осенью актриса приняла участие в открытии ювелирного салона. На шее у звезды заметили шрамы – они считают, что у актрисы искали источник опухоли.