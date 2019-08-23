Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли

Серьезные заболевание якобы выявили после рождения третьего ребенка актрисы. Пока что она никак не комментировала новость.

Об этом сообщает ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники. Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений. Это произошло сразу после того, как опубликовали информацию об онкологическом заболевании актрисы, передают «Тайны звезд».

Врачи отмечают, что осенью Заворотнюк приняла участие в открытии ювелирного салона. На шее у звезды заметили шрамы – они считают, что у актрисы искали источник опухоли.

В спектакле «Все мужчины делают это» Заворотнюк подменила Ирина Сотикова, которая подтвердила, что она заболела. Агент же актрисы уверяет, что звезда просто делает документы – оформляет американское гражданство дочерям.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Анастасию Заворотнюк не хотят отпускать за границу из-за долгов.