СМИ: Заворотнюк ввели в кому из-за крайне тяжелого состояния

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, по слухам, ввели в медикаментозную кому. Причиной этого могло стать ухудшение её состояния.

Заворотнюк была госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает Рен ТВ. Артистка находилась в реанимации, после чего из-за «крайне тяжелого состояния» её было решено ввести в медикаментозную кому.

Сейчас медики прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции.

Ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Слухи об этом появились после того, как актриса перестала появляться на светских мероприятиях и отменила спектакли в театре.

Сообщения о болезни опроверг директор актрисы Стас Христов. Сама Заворотнюк комментировать слухи об онкологии отказалась, но подтвердила, что сейчас не может участвовать в мероприятиях.