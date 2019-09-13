СМИ: Заворотнюк ввели в кому из-за крайне тяжелого состояния

СМИ: Заворотнюк ввели в кому из-за крайне тяжелого состояния
Анастасия Заворотнюк. Фото: wikimedia.org

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, по слухам, ввели в медикаментозную кому. Причиной этого могло стать ухудшение её состояния.

Заворотнюк была госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает Рен ТВ. Артистка находилась в реанимации, после чего из-за «крайне тяжелого состояния» её было решено ввести в медикаментозную кому.

Сейчас медики прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции.

Ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Слухи об этом появились после того, как актриса перестала появляться на светских мероприятиях и отменила спектакли в театре.

Сообщения о болезни опроверг директор актрисы Стас Христов. Сама Заворотнюк комментировать слухи об онкологии отказалась, но подтвердила, что сейчас не может участвовать в мероприятиях.

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