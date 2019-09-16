После атаки НПЗ в Саудовской Аравии подскочили цены на нефть

После атаки НПЗ в Саудовской Аравии подскочили цены на нефть
Максимум рост вырос на 19%. Фото: pixabay.com

Стоимость на нефть возросла. Скачек произошел после атаки дронов на крупнейшие месторождения в Саудовской Аравии.

В результате сокращения добычи нефти мировые цены возросли на 12%- 13%. Цифры превзошли прогнозы специалистов.

Североморское «черное золото» марки Brent стоило порядка 67,8 доллара за баррель, после цены возросли до 71,62 доллара за баррель.

Согласно информации «РИА Новости», на Нью-Йоркской бирже максимальная стоимость барреля составила 60,09 доллара, после торгов цены достигли 63,47 доллара.

Ранее в GazetaSPb сообщали о лидирующих компаниях на рынке автомобильного топлива в Северной столице. Речь идет о “Лукойл” и “Роснефть”, число их заправок в совокупности превысило половину от общего числа в городе.

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