ФАС пообещал приглядывать за ценами на АЗС “Лукойла” и “Роснефти”

ФАС пообещал приглядывать за ценами на АЗС “Лукойла” и “Роснефти”
Средняя цена на бензин в Санкт-Петербурге за последнюю неделю составила 45,2 рубля за литр АИ-95. Фото: pixabay.com

Две компании заняли доминирующее положение на рынке автомобильного топлива в Санкт-Петербурга.

Антимонопольщики Петербурга пообещали приглядывать за ценами на заправках “Лукойла” и “Роснефти”. Число их заправок в совокупности превысило половину от общего числа АЗС в Северной столице.

“Лукойл” и “Роснефть” заняли доминирующее положение на рынке: первая компания имеет 23,6% от числа заправок, вторая 26,5%, сообщает УФАС 28 августа. Ничего незаконного в этом нет, но антимонопольный орган заявил, что теперь за ценами на бензин на этих заправках станут пристальнее смотреть.

“Лукойл”, по данным журнала “Эксперт”, занял второе место по объемам выручки в 2017 году, тогда как “Роснефть” попала на третье. Первое держит “Газпром”.

Средняя цена на бензин в Санкт-Петербурге за последнюю неделю, по данным benzin-price, составила 45,2 рубля за литр АИ-95, что ниже средних цен в начале месяца на 13 копеек.

Ранее GazetaSPb назвала регионы с самым дешевым бензином.

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