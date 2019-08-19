Названы регионы с самым недорогим бензином

Составлен рейтинг мест, в которых выгоднее всего заправлять автомобиль. Фото: Pixabay

Составлен рейтинг мест, в которых выгоднее всего заправлять автомобиль. Фото: Pixabay

Эксперты исследовали рынок и составили рейтинг мест, где можно купить бензин по самым выгодным ценам.

В основу оценки легла система АИ-92 и данные Росстата. Не менее важным критерием стала средняя месячная зарплата жителей. Исследование опубликовало РИА Новости.

Так, согласно результатам в Ямало-Ненецком автономном округе, в столице страны, Москве, и Ненецком автономном округе бензин стоит дешевле всего. На среднюю зарплату по России в этих регионах можно заправиться на количество в 1600 литров – 2080 литров бензина в месяц.

Наименее благоприятный регион для владельцев автомобилей, как выяснилось, Северный Кавказ.

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