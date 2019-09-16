Путин предложил Саудовской Аравии купить российские системы ПВО

Российский президент Владимир Путин посоветовал Саудовской Аравии закупить у РФ партию зенитных ракетных комплексов С-400.

Предложение Владимира Путина прозвучало после встречи с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани. По словам Путина, системы ПВО российского производства позволят надежно защитить любые объекты инфраструктуры, и все зависит лишь от решения Эр-Рияда. Глава государства также напомнил, что Турция и Иран уже приобрели эти комплексы.

Рухани задал уточняющий вопрос Путину, что лучше купить — С-300 или С-400. В отчет на это Путин заявил, что Саудовская Аравия сама должна это решить.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 сентября на территории нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел крупный пожар. Возгорание спровоцировал взрыв, который, в свою очередь, произошел в результате атаки дронов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что после атаки НПЗ в Саудовской Аравии подскочили цены на нефть.