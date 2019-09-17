На дорогах Ленобласти устанавливают шумовые полосы

На дорогах Ленобласти устанавливают шумовые полосы
Водители будут снижать скорость в рамках разрешенной ПДД при движении на таких полосах. Фото: pixabay

На 60 участках региональных трасс в Ленобласти наносят высокие шумовые полосы, сообщает пресс-служба дорожного комитета в области.

Дорожники наносят шумовые полосы на участках перед школами, детсадами, на аварийных участках и в местах концентрации ДТП. Полосы изготовлены из специального износостойкого холодного пластика. Перед полосами устанавливают знаки «Неровная дорога». В пресс-службе отмечается, что водители будут снижать скорость в рамках разрешенной ПДД при движении на таких полосах.

Устройство шумовых полос ведется на дорогах в следующих районах: Гатчинский, Лужский, Сланцевский, Кингисеппский, Волосовский, Ломоносовский, Тосненский, Приозерский, Всеволожский, Лодейнопольский, Подпорожский, Кировский и Волховский.

Ранее GazetaSPb сообщала, что движение по Вантовому мосту КАД ограничат до двух полос на два месяца.

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На дорогах Ленобласти устанавливают шумовые полосы
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