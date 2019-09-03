Движение по Вантовому мосту КАД ограничат до двух полос на два месяца

Движение по Вантовому мосту КАД ограничат до двух полос на два месяца
Большой Обуховский мост ждет ремонт. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

С 23 сентября на Большом Обуховском мосту через реку Нева до 24 ноября будет ограничено движение до двух полос по внутреннему кольцу КАД.

Согласно данным, полученным GazetaSPb в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с началом работ по замене деформационного шва на вантовом мосту через Неву, на 57 км внутреннего кольца КАД будет введено ограничение пропускной способности.

Начиная с 23 сентября на внутреннем кольце будут поочередно перекрывать две полосы. Так, до 24 октября будут закрыты первая и вторая полосы, а до 26 ноября — третья и четвертая. Сроки могут меняться с учетом погодных условий.

На период перекрытия полос будет введено ограничение скорости до 50 километров в час.

Ранее GazetaSPb сообщала, что сроки ремонта путепровода «Нева» и Большого Обуховского моста перенесли. Графики ремонта Народной улицы, путепровода «Нева»и Большого Обуховского моста в Петербурге решили скоординировать. Это сделано для того, чтобы исключить пересечение сроков.

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