Сроки ремонта путепровода «Нева» и Большого Обуховского моста перенесли

Графики ремонта Народной улицы, путепровода «Нева»и Большого Обуховского моста в Петербурге решили скоординировать. Это сделано для того, чтобы исключить пересечение сроков.

О смене графика стало известно по итогам совещания в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Как уточнили в ведомстве, работы совпали по времени с действием ограничений на внутреннем кольце КАД. Для того, чтобы минимизировать неудобства, решено изменить сроки ремонта объектов.

Таким образом, работы по замене деформационного шва на 57-м километре внутреннего кольца КАД начнутся 23 сентября и продлятся два месяца.

Замена покрытия проезжей части путепровода «Нева» завершится 20 сентября, работы выполняются по заказу СПб ГБУ «Мостотрест».

Ремонт Народной улицы пройдет с 1 сентября по 15 октября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге завершился ремонт стенки участка Ждановской набережной.