Сроки ремонта путепровода «Нева» и Большого Обуховского моста перенесли

Сроки ремонта путепровода &#171;Нева&#187; и Большого Обуховского моста перенесли
Большой Обуховский мост ждет ремонт. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Графики ремонта Народной улицы, путепровода «Нева»и Большого Обуховского моста в Петербурге решили скоординировать. Это сделано для того, чтобы исключить пересечение сроков.

О смене графика стало известно по итогам совещания в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Как уточнили в ведомстве, работы совпали по времени с действием ограничений на внутреннем кольце КАД. Для того, чтобы минимизировать неудобства, решено изменить сроки ремонта объектов.

Таким образом, работы по замене деформационного шва на 57-м километре внутреннего кольца КАД начнутся 23 сентября и продлятся два месяца.

Замена покрытия проезжей части путепровода «Нева» завершится 20 сентября, работы выполняются по заказу СПб ГБУ «Мостотрест».

Ремонт Народной улицы пройдет с 1 сентября по 15 октября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге завершился ремонт стенки участка Ждановской набережной.

крти народная улица новости спб путепровод ремонт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тосно обзаведется ледовым дворцом и новым ЗАГСом
Пушков ответил на слова нового главы МИД Украины о Донбассе
Пропавший годовалый ребенок в Башкирии найден мертвым
Прицеп с контейнером перевернулся на съезде с Бронки на КАД
Сроки ремонта путепровода «Нева» и Большого Обуховского моста перенесли
Петербургский девелопер RBI увеличил выручку до 14,2 млрд
Стало известно какие актеры сыграют в фильме «Блондинка» про ...
В Китае на свет появился малыш с 31 пальцами