Завершен капитальный ремонт участка Ждановской набережной

Завершен капитальный ремонт участка Ждановской набережной
На набережной уже сняли ограничение для проезда транспорта по проезжей части. Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»

Работы по капитальному ремонту стенки участка Ждановской набережной проводились по заказу СПб ГБУ «Мостотрест» и выполнялись силами ЗАО «Пилон» с сентября прошлого года.

В ходе капитального ремонта на объекте полностью заменили конструкцию стенки набережной и установили новые навесные блоки с гранитной облицовкой. Рабочие отреставрировали тумбы из гранита, карнизные камни и перильное ограждение. Также было выполнено переустройство инженерных коммуникаций и замена асфальтобетонного покрытия на тротуаре.

На набережной уже сняли ограничение для проезда транспорта по проезжей части и открыли проход для пешеходов по тротуару.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов попросил жителей Петербурга проконтролировать капитальный ремонт. Петербуржцев попросили проследить за выполнением капитального ремонта домов в Красногвардейском районе, поскольку работы ведутся за счет их средств.

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