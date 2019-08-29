Завершен капитальный ремонт участка Ждановской набережной

На набережной уже сняли ограничение для проезда транспорта по проезжей части. Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»

На набережной уже сняли ограничение для проезда транспорта по проезжей части. Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»

Работы по капитальному ремонту стенки участка Ждановской набережной проводились по заказу СПб ГБУ «Мостотрест» и выполнялись силами ЗАО «Пилон» с сентября прошлого года.

В ходе капитального ремонта на объекте полностью заменили конструкцию стенки набережной и установили новые навесные блоки с гранитной облицовкой. Рабочие отреставрировали тумбы из гранита, карнизные камни и перильное ограждение. Также было выполнено переустройство инженерных коммуникаций и замена асфальтобетонного покрытия на тротуаре.

На набережной уже сняли ограничение для проезда транспорта по проезжей части и открыли проход для пешеходов по тротуару.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов попросил жителей Петербурга проконтролировать капитальный ремонт. Петербуржцев попросили проследить за выполнением капитального ремонта домов в Красногвардейском районе, поскольку работы ведутся за счет их средств.