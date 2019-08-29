Завершен капитальный ремонт участка Ждановской набережной

Работы по капитальному ремонту стенки участка Ждановской набережной проводились по заказу СПб ГБУ «Мостотрест» и выполнялись силами ЗАО «Пилон» с сентября прошлого года.
В ходе капитального ремонта на объекте полностью заменили конструкцию стенки набережной и установили новые навесные блоки с гранитной облицовкой. Рабочие отреставрировали тумбы из гранита, карнизные камни и перильное ограждение. Также было выполнено переустройство инженерных коммуникаций и замена асфальтобетонного покрытия на тротуаре.
На набережной уже сняли ограничение для проезда транспорта по проезжей части и открыли проход для пешеходов по тротуару.
Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов попросил жителей Петербурга проконтролировать капитальный ремонт. Петербуржцев попросили проследить за выполнением капитального ремонта домов в Красногвардейском районе, поскольку работы ведутся за счет их средств.