Беглов попросил жителей Петербурга проконтролировать капитальный ремонт

Петербуржцев попросили проследить за выполнением капитального ремонта домов в Красногвардейском районе, поскольку работы ведутся за счет их средств.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил ход работ по капитальному ремонту домов, находящихся на улице Маршала Блюхера в Красногвардейском районе, где попросил жителей лично следить за капремонтом. На ремонт выделены денежные средства из бюджета города, а также деньги, выплачиваемые собственниками жилья.

Беглов считает подобное разделение денежных средств условным, и что все средства принадлежат жителям города. Контроль со стороны жильцов считают очень важным, так как жители являются одновременно заказчиками и приемщиками капремонта, передают «Невские новости».

На улице Маршала Блюхера работы ведутся в трех зданиях, построенных полвека назад. В первую очередь ремонтируют кровли, фасады и лифты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов подвел итоги минувшей рабочей недели.