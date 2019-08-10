Беглов подвел итоги минувшей рабочей недели

Врио губернатора Александр Беглов рассказал о результатах работы за прошедшую неделю 10 августа.

Градоначальник поделился итогами недели на своей официальной странице «ВКонтакте».

Для начала Беглов рассказал о ходе ремонтных работ дороги на Фонтанной улице в Центральном районе города. Чиновник остался доволен качеством проделанной работы и отметил, что там осталось нанести разметку. Он добавил, что совокупно в этом году будет отремонтировано 120 км дорог по 119 адресам, половина из которых включена по предложениям горожан.

Также немаловажным событием недели стала новость об открытии осенью первого центра реабилитации для детей с заболеваниями перинатального периода.

Кроме того, глава города рассказал о его выезде в депо «Южное», проект которого завершен. Он лично проконтролировал строительство станций метро Фрунзенского радиуса, плановый срок открытия которых остается 1 сентября.

Исполняющий обязанности губернатора добавил, что проверил рекультивацию мусорного перегона «Новоселки», где «работа идет по плану, к концу года укроем 70% откосов, после этого восстановим плодородный слой и посеем траву.»

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов усилит борьбу с недобросовестными подрядчиками.