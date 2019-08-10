Беглов усилит борьбу с недобросовестными подрядчиками

Беглов усилит борьбу с недобросовестными подрядчиками
Александр Беглов. Фото: vk.com/a_beglov

В Петербурге запретили продавать долгострои объектов социального назначения.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что с 10 августа в Северной столице запрещено выставлять на торги долгострои социального, культурного, спортивного и дорожного назначения.

По словам главы города, соответствующее поручение уже отдано. Проблемные постройки будут приводиться в порядок исключительно надежные компании. Недобросовестные организации и фамилии их руководителей будут занесены в черный список, это делается для того, чтобы они не смогли заново зарегистрировать свои предприятия и претендовать на новые работы.

Градоначальник привел в пример строительство нового крытого катка в Приморском районе Петербурга. Его планировали сдать еще в прошлом году, но подрядчик не справился со своими обязанностями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов проверил готовность детского сада в Колпино.

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