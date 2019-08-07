Беглов проверил готовность детского сада в Колпино

Поручение к открытию детского сада в Колпино к 1 ноября дал Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

Новый детский сад расположен на территории застройки «Юттери» Понтонной улицы, рассчитан на 120 мест.

Как сообщают «Невские Новости», сегодня, 7 августа, в ходе рабочего объезда города Колпино, врио губернатора проверил готовность детского учреждения к принятия воспитанников. Также поручил завершить подготовку и принять детей уже 1 ноября.

Детский сад обеспечит горожан района услугами дошкольного образования. На сегодняшний день уровень готовности учреждения – 98%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Александр Беглов ездил в поселок Левашово, чтобы оценить масштабы полигона. Рекультивация свалки началась там еще в 2018 году. Имена виновных будут оглашены.