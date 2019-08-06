Беглов оценил масштабы полигона в Левашово

Беглов оценил масштабы полигона в Левашово
Беглов рассказал, что задача перед администрацией стоит трудная. Фото: gov.spb.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что настроен ликвидировать максимальное число свалок до конца 2019 года.

Сегодня, 6 августа, Беглов прибыл на полигон «Новоселки», который расположен в поселке Петербурга Левашово. Несколько десятилетий на полигон свозились бытовые отходы. Сейчас, когда город находится почти вплотную к нему, жителям становится трудно дышать.

Как сообщают «Невские новости», Беглов рассказал, что задача перед администрацией стоит трудная. Виновных будут привлекать к уголовной ответственности, а также оглашать их имена, чтобы город знал, кто стоит за несанкционированными свалками.

Рекультивация свалки в Левашово началась в 2018 году. Власти предусматривают применение современного оборудования и материалов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об отчете Беглова. Врио рассказал о проделанной работе за минувшую неделю.

александр беглов незаконные свалки санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцу вернули уплаченную сумму за двери в двойном размере
В Ленобласти в жилом доме сгорели две женщины
Мать Малкома рассказала, что ее сын не заметил никакого расизма
В музее-квартире А. А. Блока пройдет день памяти поэта
Беженец в Германии покусал женщину-полицейского и ее собаку
Территорию полигона «Красный Бор» защитили от квадрокоптеров
Беглов оценил масштабы полигона в Левашово
Петербург по количеству врачей на втором месте в России