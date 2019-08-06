Беглов оценил масштабы полигона в Левашово

Беглов рассказал, что задача перед администрацией стоит трудная. Фото: gov.spb.ru

Беглов рассказал, что задача перед администрацией стоит трудная. Фото: gov.spb.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что настроен ликвидировать максимальное число свалок до конца 2019 года.

Сегодня, 6 августа, Беглов прибыл на полигон «Новоселки», который расположен в поселке Петербурга Левашово. Несколько десятилетий на полигон свозились бытовые отходы. Сейчас, когда город находится почти вплотную к нему, жителям становится трудно дышать.

Как сообщают «Невские новости», Беглов рассказал, что задача перед администрацией стоит трудная. Виновных будут привлекать к уголовной ответственности, а также оглашать их имена, чтобы город знал, кто стоит за несанкционированными свалками.

Рекультивация свалки в Левашово началась в 2018 году. Власти предусматривают применение современного оборудования и материалов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об отчете Беглова. Врио рассказал о проделанной работе за минувшую неделю.