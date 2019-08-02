Беглов: Смольному нужен резерв свежих кадров

В воскресенье станут известны финалисты конкурса “Мой город — мои возможности”.

Александр Беглов встретился с полуфиналистами кадрового конкурса “Мой город — мои возможности”. Врио губернатора заявил, что правительство Петербурга нуждается в свежих кадрах.

Церемония открытия полуфинала прошла 2 августа. На этап прошли 502 человека, конкурс составил 70 человек на место. Финал намечен на воскресенье, от 500 человек останется лишь 250. Кадровым резервом станут 100 человек из числа финалистов. Глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец сравнила эту сотню со “скамейкой запасных”, с которой выходят на управленческие позиции.

Аблец хочет взять одного из победителей на должность руководителя отдела комитета. В 20-ых числах августа станут известна имена 30 победителей регионального конкурса.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов опубликовал предвыборную программу.