Беглов опубликовал свою предвыборную программу

Александру Беглову о "художествах" в его пользу ничего не известно. Фото: ВКонтакте

Александру Беглову о "художествах" в его пользу ничего не известно. Фото: ВКонтакте

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, являющийся кандидатом на пост губернатора города, опубликовал свою предвыборную программу.

Согласно обнародованным данным, одной из главных задач Беглов называет расширение взаимодействия с горожанами, открытость власти. Также в ключевые задачи он ставит обеспечение безопасности граждан, повышение уровня доступности госуслуг для жителей города.

Кроме того, он выделяет стремление реализовать программу «35/35», которая предполагает, что 35% должностей в органах исполнительной власти Санкт-Петербурга должны занимать молодые специалисты до 35 лет.

Также Беглов отмечает, что необходимо создать лучшую транспортную доступность, повысить качество городских дорог, благоустроить городскую среду.

Данный документ был опубликован на сайте кандидата в губернаторы.

Помимо Александра Беглова в качестве кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга зарегистрированы депутаты ЗакСа Михаил Амосов, Надежда Тихонова и представитель фракции КПРФ в Государственной думе Владимир Бортко. Почти все они уже опубликовали свои приоритеты в развитии Санкт-Петербурга.

Как сообщает АБН на сайте Михаила Амосова пока ведется прием предложений в программу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов расширил полномочия районных администраций.