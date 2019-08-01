Беглов расширил полномочия районных администраций

Беглов расширил полномочия районных администраций
За районными администрациями проследит служба Госстройнадзора и экспертизы Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Уведомления о строительстве садовых домов можно будет подать через МФЦ.

Александр Беглов расширил полномочия районных администраций Санкт-Петербурга. Врио губернатора поставил подпись под новым постановлением правительства Петербурга.

Теперь администрации смогут рассматривать уведомления о строительстве индивидуальных жилищных объектов и садовых домов, точно так же как уведомление о конце стройки, сообщили в Смольном 1 августа. За районными администрациями проследит служба Госстройнадзора и экспертизы Петербурга.

Уведомления о таких строительствах можно будет подавать через МФЦ. В Смольном не уточнили, будет ли доступна услуга на госпортале, дублирующем МФЦ.

Санкт-Петербург поделен на 18 районов. В некоторых из них (Курортный, Пушкинский, Красносельский, Кировский, Невский) строительство садовых домов — актуальный вопрос.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Смольном заработал новый комитет.

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