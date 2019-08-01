В Смольном заработал новый комитет

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле займется ростом экономики города. Фото: pixabay.com

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле займется ростом экономики города. Фото: pixabay.com

Юрий Калабин заявил, что комитет доведет доходы в бюджет Петербурга до 1 трлн.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле заработал в Санкт-Петербурге. Его главой стал Юрий Калабин.

Новинка Смольного появилась из слияния комитетов по промполитике и инновациям, и развитию бизнеса и потребительского рынка. Калабин возглавлял первый из них — сокращенно, КППИ.

Лидер новой структуры исполнительной власти заявил, что задачей комитета станет рост экономики Северной столицы и доведения доходов в бюджет до 1 трлн рублей — цель которую поставил перед правительством врио губернатора Александр Беглов. Калабин заявил, что всеми способами обеспечит в составе комитета рост налогооблагаемой базы, что приведет к росту выпуска промтоваров.

Заместителями председателя стали Вадим Храбров, который займется прогнозами и управлением роста промышленности, и Михаил Ткачев, отвечающий за бюджет и внешнюю торговлю.

Пока что прогнозируемые доходы Петербурга в 2019 году оценивают в 592 млрд.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что за полгода в бюджет Петербурга поступило 304 млрд рублей.