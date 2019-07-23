За полгода в бюджет Петербурга поступили 304 млрд рублей

Собственные доходы Петербурга в первом полугодии 2019 года показали рост на 11,2% в реальном выражении, это рекорд за последние 3 года.

В бюджет города за январь-июнь поступило 304 млрд рублей доходов при расходах в 286 млрд рублей, сообщил сегодня глава комитета по финансам Алексей Корабельников. Больше всего доходов в бюджет принес НДФЛ – 41,6%, за ним следом идут налог на прибыль — 33,4%. По сравнению с первым полугодием прошлого года рост бюджетных доходов составил 14,2%, сообщает «Петербургский дневник».

Корабельников отметил, что если с доходами все очень хорошо, то потратить их оказалось проблемой: расходная часть бюджета исполнена на 44,4%, причем Адресная инвестиционная программа (АИП) — лишь на 27,5% от плана. Впрочем, это все равно лучше, чем в прошлом году.

Возможно, что осенью городской бюджет будет скорректирован. Из АИП уберут часть расходов, которые явно не получится освоить до нового года. Запланированные доходы бюджета Петербурга на текущий год — 592 млрд рублей, расходы 644 млрд рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что транспортная реформа может стоить бюджету Петербурга 23 млрд рублей