Петербург второй день стоит в пробках

На дорогах Петербурга второй день наблюдаются заторы. Проезд затруднен на центральных улицах и на платном Западном скоростном диаметре.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, в центре Петербурга днем 17 сентября «покраснел» ряд улиц. Автомобилисты стоят в пробках на Садовой улице, набережной Обводного канала, в районе Литейного моста и Большой Пушкарской улицы.

Движение также парализовано на Кронверской набережной, набережной Кутузова и в районе площади Восстания. Скорость потока на самых загруженных участках не превышает 3-15 км/час.

Еще один затор образовался недалеко от Парка Авиаторов. В пробках стоят Кубинская, Благодатная и даже платный участок ЗСД. Автомобилисты заторы связывают с приездом гостей из столицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водители встали в пробки в Московском районе Петербурга. Заторы наблюдались на пути от аэропорта Пулково к центру города.