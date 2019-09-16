Московский район стоит в пробках из-за приезда Медведева

Петербургские автомобилисты проводят свой вечер понедельника в гигантских пробках в Московском районе города.

Вечером 16 сентября на дорогах в Московском районе Петербурга водители стоят многочисленных заторах. Пробки на Московском проспекте, а также на всех прилегающих к нему улицам на пути от Пулково к центру города, предположительно, связаны с приездом в Северную столицу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в небе над Пулкова кружили несколько самолетов, что также связывают с визитом премьер-министра Дмитрия Медведева. По предварительной информации, самолеты могли нарезать круги ради посадки лайнера с Медведевым на борту. Также имели место быть предположения, что затруднение в приземлениях самолетов связаны с плохой погодой.