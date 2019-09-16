Московский район стоит в пробках из-за приезда Медведева

Московский район стоит в пробках из-за приезда Медведева
Вечером 16 сентября петербуржцы стоят в пробках в Московском районе города. Фото: "Яндекс.Пробки"

Петербургские автомобилисты проводят свой вечер понедельника в гигантских пробках в Московском районе города.

Вечером 16 сентября на дорогах в Московском районе Петербурга водители стоят многочисленных заторах. Пробки на Московском проспекте, а также на всех прилегающих к нему улицам на пути от Пулково к центру города, предположительно, связаны с приездом в Северную столицу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.

Фото: «Яндекс.Пробки»

Ранее GazetaSPb сообщала, что в небе над Пулкова кружили несколько самолетов, что также связывают с визитом премьер-министра Дмитрия Медведева. По предварительной информации, самолеты могли нарезать круги ради посадки лайнера с Медведевым на борту. Также имели место быть предположения, что затруднение в приземлениях самолетов связаны с плохой погодой.

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