Диабетики получили браслеты с контактами родных и диагнозом в Петербурге

Скоро центр выпустит и другие новшества для больных диабетом. Фото: pixabay.com

Скоро центр выпустит и другие новшества для больных диабетом. Фото: pixabay.com

Жителям Северной столицы, которые больны диабетом, выдали красные браслеты. На изделиях указаны необходимые данные для спасения жизни в экстренных ситуациях.

Силиконовые браслеты выдали в городском диабетологическом центре №3 на Новочеркасском проспекте. На наручном изделии указаны телефон родственников и точный диагноз.

Как сообщили в администрации Красногвардейского района города, благодаря браслетам прохожие смогут помочь человеку, при этом не навредив.

В комитете также отметили, что скоро центр выпустит и другие новшества для больных диабетом.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что работа по сменам может привести к диабету.