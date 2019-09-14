Ученые выяснили, что работа по сменам может привести к раку и диабету

Люди, работающие по сменам, испытывают одни и те же проблемы: усталость, нарушение сна, болезни, дисбаланс между личной жизнь и работой. К такому выводу пришли ученые из Института стресса при Стокгольмском университете.

Над исследованием работала группа ученых во главе с профессором психобиологии Йораном Кеклундом. Они выяснили, что люди, работающие в разные смены, больше подвержены болезням сердца, раку и диабету, передает SVT.

Для хорошего самочувствие, как отмечают ученые, сотрудники должны отдыхать более 11 часов, не работать более двух ночных смен подряд, делать регулярные перерывы и работать по укороченным сменам.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала об исследовании австралийских ученых. Они выяснили, что бессонница во взрослой жизни имеет связь с плохим поведением в детстве. От отсутствия сна страдают те, кто в юные годы проявлял агрессию и раздражительность.