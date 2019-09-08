Ученые рассказали, что бессонница во взрослой жизни вызвана плохим поведением в детстве

Австралийские ученые выяснили, что между бессонницей и плохим поведением в детстве есть взаимосвязь.

Бессонница в возрасте 42 лет зачастую мучает тех, кто в детстве проявлял агрессию и раздражительность. Для исследования эксперты использовали информацию United Kingdom 1970 Birth Cohort Study о британцах 1970 года рождения.

Как сообщает телеканал «360», специалисты тщательно проанализировали поведение этих людей в детстве. Проверялось наличие наклонности к вандализму и насилию. После ученые проверили, есть ли у британцев проблемы со сном в зрелом возрасте.

В результате исследования выяснилось, что предположения специалистов подтвердились. Оказалось, что проблемы можно решать превентивно (то есть, задолго до их появления).

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