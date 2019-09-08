Японские ученые нашли останки нового вида динозавров

В Японии ученые открыли новый вид динозавра, собрав из обнаруженных на территории окаменелостей практически полный скелет животного. По Земле динозавр, предположительно, бродил в конце мелового периода.

Останки возрастом в 72 млн лет изучила группа ученых из государственного университета Хоккайдо, пишет The Japan times. Они пришли к выводу, что в длину животное достигало 8 метров. Это делает его самым крупным из себе подобных, найденных в Японии.

Новый вид динозавра, как считают ученые, относится к семейству травоядных гадрозавров, также известных как утконосые динозавры.

«Тот факт, что новый динозавр был обнаружен в Японии, означает, что когда-то существовал независимый мир динозавров в Японии или в Восточной Азии», — считает руководитель группы ученых Ёсицугу Кобаяси.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Китае мальчик нашел 11 окаменелых яиц динозавра возрастом не менее 66 млн лет.