Китайский мальчик нашел 11 яиц динозавров

Китайский мальчик нашел 11 яиц динозавров
66 млн лет назад мир выглядел совсем иначе. Фото: pixabay.com

Девятилетний мальчик, гуляя с мамой по берегу реки в китайской провинции Гуандун нашел 11 окаменелых яиц динозавра возрастом не менее 66 млн лет.

Находка была сделана во вторник, пишет китайская газета «Бэйцзин Циннянь бао». Школьник заметил окаменелость на тропинке возле моста, она обнажилась из грунта после недавнего наводнения. Мальчик, который часто бывал в палеонтологическом музее, сразу понял, что перед ним не просто камень.

О находке семья сообщила специалистам, которые освободили из земли целую кладку из 11 яиц, которые из-за состава местных почв превосходно сохранились, что является большой редкостью. Их датируют поздним меловым периодом. Диаметр каждого яйца составляет около 9 см.

В 1999 году в 500 метрах от места нынешней находки уже обнаруживали окаменелые яйца нескольких видов динозавров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Китае нашли следы динозавра, которым около ста миллионов лет

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Китайский мальчик нашел 11 яиц динозавров
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