В Китае нашли следы динозавра, которым около ста миллионов лет

Следы динозавров. Фото: epa
Следы динозавров. Фото: epa

В восточной провинции Китая Цзянсу исследователи нашли четыре окаменелых следа динозавра возрастом около 100 миллионов лет. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По словам участников исследовательской группы, следы, найденные на горе в городе Синьи, могут приоткрыть тайну в вопросе изучения эволюции динозавров в Китае, относящихся к нижнему отделу мелового периода.

Исследование провели китайские и американские палеонтологи. Результаты их изысканий были опубликованы в научном журнале Geological Bulletin of China.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ученые рассказали, к чему приводит отказ от овощей и фруктов. Они настаивают на том, чтобы люди активнее включали их в свой рацион. Ученые уверяют, что тенденция отказываться от калорийных овощей или фруктов их пугает. Они советуют людям меньше считать и больше есть полезные продукты.

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