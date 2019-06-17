В Китае нашли следы динозавра, которым около ста миллионов лет

В восточной провинции Китая Цзянсу исследователи нашли четыре окаменелых следа динозавра возрастом около 100 миллионов лет. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По словам участников исследовательской группы, следы, найденные на горе в городе Синьи, могут приоткрыть тайну в вопросе изучения эволюции динозавров в Китае, относящихся к нижнему отделу мелового периода.

Исследование провели китайские и американские палеонтологи. Результаты их изысканий были опубликованы в научном журнале Geological Bulletin of China.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ученые рассказали, к чему приводит отказ от овощей и фруктов. Они настаивают на том, чтобы люди активнее включали их в свой рацион. Ученые уверяют, что тенденция отказываться от калорийных овощей или фруктов их пугает. Они советуют людям меньше считать и больше есть полезные продукты.