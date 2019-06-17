Ученые рассказали, к чему приводит отказ от овощей и фруктов

Они настаивают на том, чтобы люди активнее включали их в свой рацион.

О пользе овощей и фруктов рассказал специалисты из университета Тафтса после того, как провели ряд исследований, доказывающие их положительное влияние на организм человека. Ученые уверяют, что тенденция отказываться от калорийных овощей или фруктов их пугает. Они советуют людям меньше считать и больше есть полезные продукты. Нежелание есть те или иные плоды может привести к проблемам с сосудами и сердцем. К таким выводам эксперты пришли после того как изучили пищевые привычки в 113 странах.

Специалисты также заверили, что из-за малого употребления фруктов и овощей в 2010 году умерли почти три миллиона человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что учёные выяснили, недостаток какого витамина мешает похудеть. Дабы восполнить недостаток витамина C, ученые, диетологи и медики советуют употреблять чаще в пищу апельсины, черную смородину, киви и шиповник.