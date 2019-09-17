В Петербурге разгорается скандал вокруг обрушения в колледже «Красносельский»

Неизвестные люди, называющие себя сотрудниками колледжа пытаются скрыть происшествие, а студентам поступают угрозы об отчислении, если они расскажут кому-то о случившемся.

Сегодня, 17 сентября в 10 часов утра в колледже «Красносельский» прорвало трубу, в следствие чего в одном из кабинетов произошло обрушение потолка. Информация об этом поступила из группы «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Занятия, несмотря на инцидент, прошли по расписанию.

Позже в этой же группе появилось сообщение о поступающих студентам угрозах проверить телефоны и даже возможном отчислении, если они расскажут кому-либо о случившемся. В то же время некая женщина, по версии администраторов сообщества, сотрудница колледжа, убеждает их в том, что коммунальная авария произошла несколько лет назад и сейчас в учебном заведении все в порядке. На самом деле это не так.

Впрочем, директор колледжа уже признала аварию. В частности, она сообщила СМИ что, ничего страшного не случилось.

Ранее GazetaSPb сообщала об обрушение потолка в колледже «Красносельский».