Смольный не знает, когда откроются станции Фрунзенского радиуса

Станции до сих пор не сданы в эксплуатацию. Фото: metro.spb.ru

Станции до сих пор не сданы в эксплуатацию. Фото: metro.spb.ru

Как только будет что-то ясно, власти пообещали донести информацию до петербуржцев.

Об этом стало известно сегодня, 17 сентября. Обо всем сообщает «Метрострой». Станции Фрунзенского радиуса должны были открыть еще на День знаний, но врио губернатора Санкт-Петербурга принял решение не спешить. Он заверил, что они почти полностью готовы, но их необходимости тестировать, чтобы не произошло непредвиденных несчастных случаев. «проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» доделываются еще с пятого сентября, а местные жители уже устали ждать. В «Метрострое» на вопрос об открытии станций пожимают плечами – мол, дата еще не определена.

В ГУП «Петербургский метрополитен» заверили, что для начала работы Фрунзенского радиуса нужно получить заключение Ростехнадзора и приказа. Пока что объекты не считаются принятыми в эксплуатацию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ростехнадзор к концу сентября проверит все станции Фрунзенского радиуса.