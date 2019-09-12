Ростехнадзор к концу сентября проверит все станции Фрунзенского радиуса

Их проверка будет длиться меньше месяца.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Константина Давыдова. Проверять станции начали еще третьего числа, а закончат к 30 сентября. В рамках нее проверяют работоспособность станций метро Фрунзенского радиуса, чтобы убедиться в их готовности перевозить пассажиров. После этого они наконец должны заработать.

Напоминаем, что объекты должны были заработать еще в День знаний, но избранный губернатор Петербурга Александр Беглов посчитал это небезопасным шагом. Он попросил горожан немного подождать, чтобы подрядчик во всем был уверен.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов пообещал семь новых станций метро за 5 лет. В КРТИ уточнили, что Петербург получит две станции “Шуваловского проспекта” — одна на “фиолетовой” ветке, вторая на “зеленой” — а еще “Театральную”, “Горный институт”, «Путиловскую”, “Казаковскую” и “Богатырскую”.