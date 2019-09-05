Беглов пообещал семь новых станций метро за 5 лет

Беглов пообещал семь новых станций метро за 5 лет
Беглов подчеркнул, что строителям предстоит еще много работы. Фото: Мойка78, Николай Овсянников

Врио губернатора Петербурга при проверке Фрунзенского радиуса заявил о 29 станциях в плане.

Александр Беглов заявил, что в Северной столице появятся еще семь станций метро в ближайшие 5 лет.

Беглов заявил, что 29 станций сейчас запланированы, передает ТАСС 5 сентября. В КРТИ уточнили, что Петербург получит две станции “Шуваловского проспекта” — одна на “фиолетовой” ветке, вторая на “зеленой” — а еще “Театральную”, “Горный институт”, «Путиловскую”, “Казаковскую” и “Богатырскую”.

Ранее GazetaSPb сообщила, что сроки открытия новых станций “фиолетовой” ветки пришлось перенести — власти Петербурга нашли на них недочеты. Пока что они заработают в тестовом режиме.

Метрополитен Санкт-Петербурга открылся в 1955 году — он второй по старшинству и масштабу после московского в России. Станции метро Северной столицы имеет самую большую среднюю глубину в мире.

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