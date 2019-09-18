Саудовская Аравия предоставит доказательства причастности Ирана к атакам на нефтезаводы

В ночь на 14 сентября дроны атаковали предприятия нефтяной компании на востоке страны. Фото: pixabay

В ночь на 14 сентября дроны атаковали предприятия нефтяной компании на востоке страны. Фото: pixabay

Министерство обороны Саудовской Аравии пообещало продемонстрировать доказательства причастности Ирана к нападениям на нефтяные заводы в королевстве.

В среду, 18 сентября, Минобороны проведет пресс-конференцию, на которой будут представлены доказательства того, что Иран причастен к нападению на нефтяные объекты компании Saudi Aramco, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление Минобороны. В ведомстве отмечают, что военнослужащие продемонстрируют прямое доказательство — «использовавшееся в теракте иранское оружие».

Напомним, в ночь на 14 сентября несколько дронов атаковали предприятия нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны. Нападение вызвало пожары на 13 объектах. Ответственность за террористическую атаку взяли мятежники йеменского движения «Ансар Аллах».

Ранее GazetaSPb сообщала, что Путин предложил Саудовской Аравии купить российские системы ПВО.