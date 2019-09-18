На антивандальные остановки в Ленобласти выделено 30 млн рублей

На антивандальные остановки в Ленобласти выделено 30 млн рублей
На новые остановки было выделено почти 30 млн рублей из областного бюджета. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Новые остановки общественного транспорта устанавливают на региональных трассах Ленинградской области. Павильоны сделаны из антивандальных материалов.

«Ленавтодор» предложил подрядчикам с этого года начать устанавливать антивандальные остановки, выполненные в ярко-оранжевом цвете. В пресс-службе правительства Ленобласти уточняется, что яркий вет необходим, чтобы остановки можно было заметить в темное время суток. На новые остановки было выделено почти 30 млн рублей из областного бюджета.

В скором времени ждать своего автобуса на антивандальной остановке смогут жители Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Тосненского районов Ленобласти.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на дорогах Ленобласти устанавливают шумовые полосы. На 60 участках региональных трасс в Ленобласти наносят высокие шумовые полосы.

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На антивандальные остановки в Ленобласти выделено 30 млн рублей
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