Петербург вошел в десятку самых популярных городов для новогодних каникул

Петербург вошел в десятку самых популярных городов для новогодних каникул
Петербург даже зимой привлекает массу туристов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Северная столица стала одним из самых привлекательных маршрутов для туристов на Новый год. Это выяснили эксперты сервиса Tvil.ru, который предоставляет услуги по бронированию жилья.

Лидируют в исследовании новогодних запросов россиян города на побережье Черного моря — Ялта, Севастополь и Сочи. На втором месте разместились города для любители северной природы — карельские Петрозаводск и Кондопога.

Петербург делит вторую пятерку с Великим Устюгом, Суздалью и Казанью.

Средняя продолжительность новогодних поездок — от 2 до 6,5 ночей. А вот заплатить за жилье готовы с большим размахом — от 2 до 19 тысяч рублей за ночь. Петербург в этом смысле — золотая середина, средняя стоимость ночи в гостинице составит 11 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb cообщала о том, что Петербург признан одним из пяти наиболее безопасных городов-миллионников.

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