Петербург вошел в десятку самых популярных городов для новогодних каникул

Северная столица стала одним из самых привлекательных маршрутов для туристов на Новый год. Это выяснили эксперты сервиса Tvil.ru, который предоставляет услуги по бронированию жилья.
Лидируют в исследовании новогодних запросов россиян города на побережье Черного моря — Ялта, Севастополь и Сочи. На втором месте разместились города для любители северной природы — карельские Петрозаводск и Кондопога.
Петербург делит вторую пятерку с Великим Устюгом, Суздалью и Казанью.
Средняя продолжительность новогодних поездок — от 2 до 6,5 ночей. А вот заплатить за жилье готовы с большим размахом — от 2 до 19 тысяч рублей за ночь. Петербург в этом смысле — золотая середина, средняя стоимость ночи в гостинице составит 11 тысяч рублей.
Напоминаем, что ранее GazetaSPb cообщала о том, что Петербург признан одним из пяти наиболее безопасных городов-миллионников.