BMW улетела в кювет на трассе «Кола» в Ленобласти

BMW улетела в кювет на трассе &#171;Кола&#187; в Ленобласти
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Фото: pixabay

На региональной трассе в Кировском районе Ленобласти произошло ДТП, пострадали три человека, находившиеся в иномарке.

Согласно данным регионального отдела пропаганды УГИБДД, авария произошла в ночь на 19 сентября на 52 километре региональной трассы «Кола». Водитель автомобиля BMW, не справившись с управлением, улетел в кювет, где врезался в фонарный столб.

В результате ДТП пострадали три человека. Владелец авто и его 35-летний пассажир получили травмы средней степени тяжести. А еще один пассажир в возрасте 24 лет находится в тяжелом состоянии. Всех госпитализировали в Шлиссельбургскую районную больницу.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что водителя и пассажирку госпитализировали после тройного ДТП на «Коле».

авария дтп кола кювет ленобласть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
BMW улетела в кювет на трассе «Кола» в Ленобласти
Кокорин начнет тренировки в «Зените» в конце недели
На проспекте Наставников загорелся трамвай «Чижик»
Президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украины
Россияне смогут вернуть просроченный долг без суда в течение 30 дней
СПбГУ попал в мировой топ вузов по трудоустройству выпускников
В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над РФ
Жителю Индии удалили «дьявольский рог» с головы