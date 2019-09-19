BMW улетела в кювет на трассе «Кола» в Ленобласти

На региональной трассе в Кировском районе Ленобласти произошло ДТП, пострадали три человека, находившиеся в иномарке.

Согласно данным регионального отдела пропаганды УГИБДД, авария произошла в ночь на 19 сентября на 52 километре региональной трассы «Кола». Водитель автомобиля BMW, не справившись с управлением, улетел в кювет, где врезался в фонарный столб.

В результате ДТП пострадали три человека. Владелец авто и его 35-летний пассажир получили травмы средней степени тяжести. А еще один пассажир в возрасте 24 лет находится в тяжелом состоянии. Всех госпитализировали в Шлиссельбургскую районную больницу.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что водителя и пассажирку госпитализировали после тройного ДТП на «Коле».