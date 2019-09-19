Неизвестные мужчины проникли в МО «Озеро Долгое»

Позже полицейские задержали неизвестных и вывели женщину на улицу. Фото: Baltphoto

Позже полицейские задержали неизвестных и вывели женщину на улицу. Фото: Baltphoto

Утром 19 сентября глава ИКМО «Озеро Долгое» проникла в помещение избиркома в окружении группы крепких молодых людей и заперлась в своем кабинете.

Как сообщает лидер петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина в своем Facebook-аккаунте, неизвестные «спортсмены» провели главу избирательной комиссии муниципального округа Озеро Долгое» в свой кабинет, где она впоследствии заперлась.

По словам Шишкиной, на место сразу были вызваны правоохранительные органы. Она также напомнила, что ранее была озвучена договоренность, что вскрытие помещения избиркома произойдет только присутствии представителей ГИК и ЦИК.

Группа крепких парней препятствовала входу в помещение депутата ЗакСа Надежды Тихоновой. Позже полицейские задержали неизвестных и вывели женщину на улицу.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ЦИК России прислал спецгруппу для выяснения обстоятельств муниципальных выборов в МО «Озеро Долгое».