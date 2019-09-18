ЦИК России прислал спецгруппу для выяснения обстоятельств муниципальных выборов в МО «Озеро Долгое»

Граждане заявляли о нарушениях во время выборов. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Граждане заявляли о нарушениях во время выборов. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Северную столицу прибыли член ЦИК РФ Александр Кинев и работники аппарата. Группа направлена Центральной избирательной комиссией.

Представители ЦИКа прибыли для выяснения обстоятельств состоявшихся 8 сентября на муниципальных выборах в МО «Озеро Долгое».

Как сообщили в ведомстве, Центризбирком обеспокоен ситуацией, которая происходит вокруг установления итогов голосования и определения результатов выборов депутатов представительного органа внутригородского муниципального образования города «Озеро Долгое». Сотрудники отметили, что поступившая информация требует срочной проверки.

В день голосования и после его завершения в ЦИК поступало множество обращений. Граждане заявляли о нарушениях во время выборов. Кроме того с коллективное обращение адресовали и представители отделений «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко».

Ранее в GazetaSPb сообщали о заявлении Милонова. Депутат назвал выборы губернатора города «достойными».