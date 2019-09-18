Милонов назвал выборы губернатора Петербурга достойными

Милонов назвал выборы губернатора Петербурга достойными
Виталий Милонов. Фото: Baltphoto

Депутат Госдумы Виталий Милонов присутствовал на инаугурации Александра Беглова, который сегодня, 18 сентября, вступил в должность губернатора Петербурга.

Российский политический деятель отметил, что выборы в городе прошли «достойно». Он добавил, что такое мероприятие не может проходить без иностранных саботажей и внутренних вмешательств.

«Даже не хочу вспоминать плохие моменты», — заявил депутат.

Как сообщает Piter.TV, Виталий Милонов подчеркнул, что петербуржцы, которые хотели проголосовать – сделали это, а других «из дома не вытащишь».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что с новой должностью Александра Беглова поздравила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

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