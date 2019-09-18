Матвиенко поздравила Беглова с должностью губернатора

В Петербурге 18 сентября прошла инаугурация Александра Беглова. Со вступлением в должность губернатора его поздравила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Она выразила уверенность в том, что Беглов соберет команду единомышленников, готовых выполнить предложенную им программу. Программа, по словам спикера, «вписывается в курс президента России на обновление страны» и нацелена на лидерство Петербурга в самых разных сферах.

Матвиенко также поблагодарила Беглова за то, что он наделил её полномочиями представлять Петербург в Совете Федерации.

«Я все буду делать все, что в моих силах – привлекать федеральные ресурсы, новых инвесторов, развивать и расширять международное сотрудничество», — сказала Матвиенко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Александр Беглов принес присягу губернатора в Мариинском дворце.