Матвиенко назначена сенатором от Петербурга в Совфеде

Матвиенко управляла Петербургом с 2003 по 2011 год. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Матвиенко управляла Петербургом с 2003 по 2011 год. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Губернатор Петербурга Александр Беглов наделил спикера Валентину Матвиенко полномочиями представлять Северную столицу в Совете Федерации.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко продолжить представлять интересы Петербурга а Совете Федерации. Соответствующий указ был подписал Александром Бегловым сразу после его вступления в должность губернатора в Мариинском дворце 18 сентября.

Градоначальник отметил, что Матвиенко имеет огромный опыт и вместе они смогут сделать город еще лучше.

Инаугурацию Александра Беглова в Мариинском дворце помимо Матвиенко также посетили председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, председатель городского Избиркома Виктор Миненко, а также спикер Вячеслав Макаров.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов вступил в должность губернатора Петербурга.