Матвиенко назначена сенатором от Петербурга в Совфеде

Губернатор Петербурга Александр Беглов наделил спикера Валентину Матвиенко полномочиями представлять Северную столицу в Совете Федерации.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко продолжить представлять интересы Петербурга а Совете Федерации. Соответствующий указ был подписал Александром Бегловым сразу после его вступления в должность губернатора в Мариинском дворце 18 сентября.
Градоначальник отметил, что Матвиенко имеет огромный опыт и вместе они смогут сделать город еще лучше.
Инаугурацию Александра Беглова в Мариинском дворце помимо Матвиенко также посетили председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, председатель городского Избиркома Виктор Миненко, а также спикер Вячеслав Макаров.
Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов вступил в должность губернатора Петербурга.