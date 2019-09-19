Петербургская компания уличила коллекторов в поддельных долговых документах

В "Бекаре" произошедшее не оставят без внимания. Фото: https://pixabay.com/

В "Бекаре" произошедшее не оставят без внимания. Фото: https://pixabay.com/

ООО «Бекар-эксплуатация», управляющую Курским вокзалом, уведомили о долге в 1,2 миллиарда рублей. Иск к компании предъявила фирма «Кроталь».

Крупное агентство по управлению недвижимостью «Бекар» получило иск от коллекторской фирмы «Кроталь», которая с ноября 2018 года предъявляла иски о взыскании долгов с 30 компаний по всей стране. Как сообщил «Фонтанке» собственник «Бекара» Александр Шарапов, у агентства нет и не может быть задолженностей таких масштабов, а с компанией «Кроталь» у фирмы нет никаких общих дел.

В руководстве «Бекара» такие действия расценивают как попытку рейдерского захвата. «Кроталь» подозревают в распространении поддельных документов. Юристы, нанятые организацией-«должником», подробно разберутся в этом деле.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о краже фототехники в Петербурге на сумму более четырехсот тысяч рублей.