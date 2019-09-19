Setl City показал схему размещения жилых домов на месте лакокрасочного завода

Компания Setl City представила материалы для публичных слушаний по проекту перепланировки участка на Октябрьской набережной, 38 в Петербурге. Сейчас это территория лакокрасочного завода «Пигмент».

Территорию площадью 31 га Setl City приобрел в 2018 году. Компания планирует разместить на участке более 532 тыс. кв. метров жилья, пишет АБН. Высота зданий будет доходить до 50 метров.

Проект перепланировки также предусматривает строительство школы, трех детских садов, поликлиники, паркингов, спортивного и торгового центров.

Застройщику придется учесть два фактора — загрязненную из-за промышленного объекта почву и наличие на территории двух объектов культурного наследия. К памятник относятся особняк Веге и производственное здание с дымовой трубой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Setl City в 2021 году завершит строительство ЖК комфорт-класса «Стрижи в Невском».