Лжекоммунальщик украл накопления у блокадницы

Суд в Петербурге вынесен приговор по делу о краже 300 тыс. рублей у 84-летней жительницы блокадного Ленинграда. Виновным признан лжекоммунальщик.

Мужчина пришел в квартиру пенсионерки под видом сотрудника организации, занимающейся установкой водных фильтров, сообщает прокуратура Петербурга.

Согласно материалам дела, он дождался, пока хозяйка отвлечется, и тайно похитил её деньги. Украденные 300 тыс. пенсионерка долго копила.

Суд приговорил мужчину к 1 году в исправительной колонии общего режима. Свою вину он признал и полностью возместил ущерб. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кингисеппе задержали 27-летнего уроженца Ставропопольского края без определенного места жительства. Его подозревают в краже из квартиры пожилого мужчины 150 тыс. рублей и 100 евро.